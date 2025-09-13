動画「“お知らせ”は人を動かさない。お知らせを"お誘い"に変えるだけで、爆発的に集客はできるようになります。」でマーケティング侍・りゅう先生が登場。りゅう先生は、お知らせを「お誘い」へと変えることで、顧客の反応や売上が飛躍的に高まる理由を実践的に語った。 冒頭で「お知らせは人の感情を動かしません。お知らせじゃなくて、お誘いに変えるだけで、めっちゃんこ売り上げが上がる」と断言したりゅう先生。通