日本野球機構(NPB)が13日の公示を発表。阪神は郄橋遥人投手を登録しました。郄橋投手は前回登板の8月30日、巨人戦では5回2失点で白星をマーク。今季は6試合に登板し、3勝0敗、防御率1.77となっています。13日は敵地での巨人戦に先発します。