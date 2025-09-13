¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬8·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡£3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÁá¤¯¤â4¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï2¾¡1ÇÔ¤Ç5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯9·î¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥«¥ë¥ô¥¡¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¦¥£¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¥¤ì¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤