½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¡Ê33¡Ë¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªº×¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÆâÅÄ¤Ï¡Öº£Ç¯2²óÌÜ¤Î¤ªº×¤ê¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥­¥ã¥é¤Î¡Ö¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¥Ê¡×¤Î¤ªÌÌ¤òÆ¬¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¤ªº×¤ê¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤·¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÇã¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ°ìÍö¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ªº×¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¥é¥¹¥È¤Ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÂÞ¤ò