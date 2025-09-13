コーヒーを用意する従業員＝ニューヨーク/Kena Betancur/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）１１日に公表された最新の米消費者物価指数（ＣＰＩ）によると、米国では８月、コーヒーの小売価格が前年同月比で２１％近く上昇し、１９９７年１０月以来の年間上昇率になった。前月比で見ると４％の上昇で、１４年ぶりの上昇幅となっている。原因の一端は、トランプ米大統領の関税にある。米国は世界最大のコーヒー輸入国で、国内で栽培できる