事件について報道されるのを恐れていることにつけこみ、報道を止めるには接待が必要だと関係者に持ちかけて現金をだまし取ったとして、三重県警は１２日、県内の警察署に勤務する警部補の男（４７）を詐欺の疑いで津地検に書類送検した。県警は同日、警部補を懲戒免職処分とした。発表によると、警部補は４月１９日朝、県内の店舗駐車場で、事件関係者の男性から接待経費名目で現金５０万円をだまし取った疑い。２人に面識は