¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï13Æü¤Î¸ø¼¨¤ÇÈÊÌø(¤¯¤í¤ä¤Ê¤®)µü¾çÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÊÌøÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨4Ç¯ÌÜ¤Î22ºÐ±¦ÏÓ¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç1·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¤Î½é¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2·³¤Ç¤Ï10»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤ò´Þ¤à13»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç1¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.45¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£