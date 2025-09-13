俳優の片岡鶴太郎が、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で勝海舟役を演じることが13日、発表された。片岡鶴太郎朝ドラ第114作となる『風、薫る』は、明治時代に看護の世界に飛び込んだ大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナース(正規に訓練された看護師)をモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバデ