「KOYABU SONIC 2025」が13日、インテックス大阪で開幕し、この日のネタブロック（前半）には天竺鼠、ビスケットブラザーズ、そいつどいつ、クロスバー直撃、さや香、チュートリアルが登場した。天竺鼠は結婚式のコントで客席を沸かせた。川原克己（45）がお祝いスピーチをするうち、新郎新婦に対し「不倫はいけません。不倫は人生を狂わせる」と脱線。これには、かつて不倫を週刊誌で報じられた瀬下豊（46）は言葉を失い、マジで