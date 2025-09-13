女優の榊原郁恵、次男で俳優の渡辺拓弥らが１３日、都内で映画「ＳＥＮＳＥＫＩ」（ルカシュ・ババ監督）の舞台あいさつを行った。２０２２年に亡くなった俳優の渡辺徹さん（享年６１）が企画・原案を手がけた作品。徹さんの出身地・茨城県古河市の偉人で江戸時代の蘭学者・鷹見泉石を描いた。撮影は昨年２月に古河市で行われ、拓弥は「すごく寒かった。どなたかの足の裏にカイロ貼ったままでＮＧになったこともありました」