¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç¡½ÃæÆü¡Ê£±£³Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡ÚÃæÆü¡Û£±¡ÊÃæ¡Ë²¬ÎÓ¡¢£²¡ÊÆó¡ËÅÄÃæ¡¢£³¡Ê±¦¡Ë¾åÎÓ¡¢£´¡Êº¸¡ËºÙÀî¡¢£µ¡Ê»°¡ËÊ¡±Ê¡¢£¶¡Ê°ì¡Ë¥Ü¥¹¥é¡¼¡¢£·¡ÊÍ·¡Ë»³ËÜ¡¢£¸¡ÊÊá¡Ë²ÃÆ£¾¢¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë¹â¶¶¹¨¡Ú¹­Åç¡Û£±¡ÊÃæ¡ËÃæÂ¼¾©¡¢£²¡Êº¸¡Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢£³¡ÊÍ·¡Ë¾®±à¡¢£´¡Ê°ì¡Ë¥â¥ó¥Æ¥í¡¢£µ¡ÊÊá¡ËºäÁÒ¡¢£¶¡ÊÆó¡Ë±©·î¡¢£·¡Ê±¦¡Ë½©»³¡¢£¸¡Ê»°¡Ëº´¡¹ÌÚ¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë¾ï¹­