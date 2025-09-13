北海道旭川市の中心部で焚（た）き火を楽しめる「旭川まちなか焚き火Ｂａｒ」の営業が同市６条通のホテル「ＯＭＯ７旭川ｂｙ星野リゾート」で始まった。今年で４年目。特産の旭川家具の椅子に腰掛け、炎を眺めながら飲食や読書などが楽しめる。１１月３日まで。ホテル５階屋外スペースには木製チップが敷かれ、焚き火台やデザインが異なる椅子が置かれている。今年は森の中にいるような雰囲気を演出するため、ホテルスタッフが