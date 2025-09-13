陸上の世界選手権東京大会で、初日の１３日に行われた３５キロ競歩で勝木隼人（自衛隊体育学校）が３位に入り、日本勢の今大会第１号メダルに輝いた。あきらめない男が、本領を発揮した。一時は表彰台圏外の４位に脱落しながら、最終盤に１人を抜いて銅メダルを獲得。札幌市で行われた２０２１年の東京五輪５０キロ競歩では３０位に終わっており、勝木は「僕なりのリベンジができたかな」と笑った。元々、先頭争いから離され