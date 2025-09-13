◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（13日、東京ドーム）今季最後の伝統の一戦。巨人は7勝17敗と大きく負け越してるだけに最後は白星をつけてられるか注目です。また、3位のDeNAとのゲーム差は「1」と差し迫っていて、阪神に勝利し、勢いをつけたまま横浜に乗り込みたいところです。解説は高橋由伸さんと赤星憲広さん。2人ともCSを見据えた戦いになることや巨人の先発の枚数が足りていないことを指摘。巨人の先発を務める横川凱投手