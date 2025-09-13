ベールスホット(ベルギー2部)の元日本代表MF原口元気が12日、リーグ戦第5節のRSCAフューチャーズ戦(○2-0)で新天地デビューを果たした。現在34歳の原口は過去にドイツのクラブを渡り歩き、昨年9月に10年ぶりの浦和レッズ復帰。しかし、今月5日に海外移籍を前提とした手続きと準備でチームを離脱することが公表され、同8日にベールスホットへの完全移籍が発表された。原口は中盤でスタメン出場し、0-0の後半22分までプレー。