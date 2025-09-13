YouTubeチャンネル『マニアック天気』で気象予報士・松浦悠真氏が「【集中豪雨】14日にかけて大雨厳重警戒 北海道や北陸は線状降水帯発生の恐れ」と題した動画を公開。松浦氏は、13日夜から14日明け方にかけて北海道や北陸で線状降水帯が発生し、特に北海道において「1ヶ月分の雨が24時間で降ってしまう」と、異例の大雨と災害発生リスクが高まると強く警告した。 動画冒頭から松浦氏は「前線上の低気圧が発達しながら北海道に