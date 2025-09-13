9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ë¸þ¤±¡¢½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬ÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¤È²ñ¹ç¤·¡¢¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤ÆºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¾®Àô»á¤Ï12Æü¡¢¡ÖÌîÅÞ»þÂå¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤ÆºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ù±ç¼Ô¤é¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤¿¾å¤ÇÍè½µ¸åÈ¾¤ËÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢