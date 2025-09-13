◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間13日、オラクル・パーク)ドジャースの山本由伸投手が敵地でのジャイアンツ戦に先発し、7回を10奪三振、1失点と好投。2回以降はパーフェクトピッチングを披露しました。前回登板となった7日のオリオールズ戦では、9回2死までノーヒットノーランの快投も、後続が打たれて勝ちを逃した山本投手。この試合では通算265勝をあげている42歳のベテラン、ジャスティン・バーランダー投手と投げ合いま