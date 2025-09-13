º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¼«¿È¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¡¢¼«Æ°Àº»»µ¡¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ºÇÔÃÌ¤Ç¤¹¡£»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¸Î¤«ÅêÆþ³Û¤¬0±ßÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡©¡ª ¡Ö¤¨¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡©¡×»ÙÊ§³Û¤¬0±ß¤Î¤Þ¤Þ ¤¹¤°¤Ë·¸°÷¤µ¤ó¤¬¾®Á¬¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µ¡³£¤â²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤Ì¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤¡¡¢¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå½÷À­¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û ¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é