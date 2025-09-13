見上愛と上坂樹里がダブルヒロイン務める2026年前期放送の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）より、新キャストとして藤原季節、林裕太、坂東彌十郎、片岡鶴太郎らの出演が発表された。藤原と坂東は連続テレビ小説初出演。【写真】りん（三上愛）の良き相談相手・島田（佐野晶哉）の親友役に林裕太新キャスト陣本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時