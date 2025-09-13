¸µSKE48¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡ËÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¡È¾¾°æ¼îÍýÆà¡É¤òÁõ¤¤¡¢¡Ö¾¾°æ¼îÍýÆà¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¼«Á³ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÆü¡¹Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£Æ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÎ¢¥Æ¡¼¥Þ