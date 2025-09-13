俳優の日向亘（２１）が１３日、都内で、フォトブック「日に向かって、」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。２０歳の１年間を追いかけた１冊で、その出来栄えを「１２０点です。積極的に製作にも参加して、心から納得のいく１冊になった」と採点した。春夏秋冬の中で「夏」がお気に入りで「自分の素が出せた」と撮影を総括。地元・群馬での撮影では、実家の愛犬・ネルも登場して「フォトブックで初めて出す事に決め