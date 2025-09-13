6年間住んだ賃貸を退去する際、ペットも飼わず、タバコも吸わず、掃除もきちんとしていたのに、20万円の原状回復費用を請求された。そのような請求、本当に妥当なのでしょうか？ 本記事では、原状回復のルールや費用の相場をもとに、今回のようなケースで20万円が適正かどうかを解説します。さらに、費用に納得できない場合の対処法や確認すべきポイントについても紹介します。 原状回復とは 「原状回復