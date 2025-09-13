北海道函館市青柳町の遊園地「こどものくに」にある、現存する国内最古の観覧車が今月、７５周年を迎えた。国内では珍しい「乗れる文化財」だ。同遊園地では「７５歳おめでとう」と書かれた看板を設置し、紫色のリボンでゴンドラを飾り付けて「長寿」を祝った。同観覧車は、１９５０年に現在の大沼国定公園（七飯町）に設置され、６５年に同遊園地へ移設。２０１９年に「函館公園こどものくに空中観覧車」として、国の登録有形