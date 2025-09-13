日向坂46河田陽菜（24）のセカンド写真集（タイトル未定、11月11日に竹書房から発売）のおちゃめな先行カットが13日、解禁された。デンマークでロケをすると決まったとき、河田本人が「ここに行ってみたい」とリクエストしたという現地の人気ビール店「Mikkeller」のテラス席でのショット。いろんなフレーバーのビールをテイスティングしたといい、イラスト付きのビッグトートを手に笑顔を見せた。写真集はすてきな街並みと幸福度