フランスは9月から新年度の始まり。長い（フランス人にとっては短い）夏休みを終えてのヴァンセンヌ旧車会の定例ミーティングだ。【画像】新年度で気分も新たに！ヴァンセンヌ旧車会の定例ミーティング（写真33点）すっかり秋めいて、8月の後半からは最高気温も20度前半という涼しい夏が続いていたパリ。もう秋だと思っていたが、この日は夏の残り香。久しぶりに30度を超える暑さとなった。そんな青空の下、ヴァンセンヌ城前の広場