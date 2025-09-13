◆米大リーグパドレス２―４ロッキーズ（１２日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ナ・リーグ西地区２位のパドレスが１２日（日本時間１３日）、本拠地でロッキーズに逆転負けを喫して、この時点で地区首位のドジャースと３ゲーム差となった。シーズン１０７敗しているロッキーズに苦杯をなめた。１回マチャドの２４号ソロで幸先良く先制したものの追加点が奪えない。すると４回に好投していたシアーズが突如