◆米大リーグマリナーズ―エンゼルス（１２日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）エンゼルスの菊池雄星投手が１２日（日本時間１３日）、敵地のマリナーズ戦で６回４安打１失点３奪三振でクオリティースタート（６回を３失点以内）を達成したが、味方の援護に恵まれず、７勝目はならなかった。前日にサヨナラ勝ちし首位タイに立ったマリナーズ。強打者が並ぶ上位打線に対し、１番アロザレーナを右飛に打ち取った。