俳優の日向亘が１３日、東京・渋谷区のＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＨＩＢＵＹＡでフォトブック「日に向かって、」（税込み３８５０円）の発売記念イベント取材会を行った。テレビ朝日系「仮面ライダーリバイス」（２０２１年）やＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」（２３年）に出演した若手注目株。２０歳の１年間をかけて撮影した同書に「すごくぜいたくな時間だった。タイムカプセルのような一冊。点数は１２０点」と喜びをかみ締