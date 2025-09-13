◆秋季高校野球石川県大会▽２回戦遊学館７―５北陸学院（１３日・石川県立）今夏の石川大会で８強入りした遊学館は、７―５でシード校の北陸学院を下して初戦突破を決めた。序盤は打線が爆発し、３回までに先発全員安打を達成。１回に３連打、３回は４連打を放つなど、１１安打で７得点を挙げた。東和生主将（２年）は「ホームランバッターはいないが、つないで１点ずつ取るのが持ち味。初戦で緊張もあったが、強いボールで