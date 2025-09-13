當真あみ（18）が13日、この日、発売された初の単行本「日々謳歌」（日経BP）発売記念取材会を都内で開いた。7月期の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」に主演し、映画でも公開中の竹野内豊（54）の主演映画「雪風YUKIKAZE」（山田敏久監督）にも出演。10月17日には主演映画「ストロベリームーン余命半年の恋」（酒井麻衣監督）が公開と躍進が続く。その中、俳優としての現在地点を聞かれると「まだまだ、頑張りたい