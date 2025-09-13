私はエミ（30代）。5歳の息子と夫のケンタ（30代）と暮らしています。先日、義弟（キョウスケ、30代）の家に行ったとき、カレーをちょっと味見しました。しかしその様子を見た義弟の妻（マリア、30代）は激怒。その場でカレーを捨てられるという信じられない仕打ちを受けました。正直「マリアちゃんは大げさじゃない？」と思ったし、ケンタも「気にするな」と言ってくれます。でもマリアちゃんからは「出禁」を言い渡されたのです