＜ソニー 日本女子プロ選手権2日目◇12日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞女子プロゴルファーNo.1決定戦に、注目の中国人選手がいる。2004年12月7日生まれ、20歳のジ・ユアイだ。【LIVE】韓国の“キューティフル”も決勝進出！今年の下部ステップ・アップ・ツアー開幕戦で、日中共催の「Mitsubishi Electric Automation Women's Open」で唯一のアンダーパーをマークして優勝。中国ツアーとしては4勝目だった