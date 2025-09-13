「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）場所１５日間の安全を祈願する土俵祭が１３日、会場の東京・両国国技館で行われた。引き続き実施された優勝額贈呈式では、５月の夏場所を制した横綱大の里（二所ノ関）、７月の名古屋場所で平幕優勝した琴勝峰（佐渡ケ嶽）が出席。高さ３・１７メートル、幅２・２６５メートル、重さ６０キロの額と対面した。４回目の優勝額では日体大の化粧まわし姿で写った大の里。３回目の海洋