µ¤¾ÝÄ£¤Ï£±£³Æü¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÂçÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²­Æì¸©¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î±è´ßÉô¤ËÄÅÇÈÍ½Êó¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Èï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêÌÏÏÑ¡¦»°±ºÈ¾Åç¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï£²£°¥»¥ó¥ÁÌ¤Ëþ¡£ÃÏ¿Ì¤Ï£±£³Æü£±£±»þ£³£¸Ê¬¤´¤í¤ËÈ¯À¸¤·¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ê£Í¡Ë£·¡¦£µ¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£