£¹·î£±£³Æü¤Îºå¿À£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£±Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢Ã±¾¡£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥é¥Ì¥¤¡ÊÌÆ¡¢·ªÅì¡¦¹â¶¶Î¼±¹¼Ë¡¢Éã¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£±£°ÉÃ£²¡ÊÎÉ¡Ë¡£Æ¨¤²ÇÏ¤òÁ°¤Ë¸«¤ë·Á¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥¿¥á¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥ê¥º¥àÎÉ¤¯ÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈµÓ¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ£²ÃåÇÏ¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼óº¹º¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¼ê¤Ï¡ÖÆ»Ãæ¤ÏÊÉ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ËÀìÇ°¤¹