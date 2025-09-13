◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。コンフォートのソロで１―１の同点に追いつき、なおも２死二塁で迎えた７回の第４打席は今季１７個目の申告敬遠が告げられ、敵地はブーイングに包まれるなど異様な雰囲気に包まれた。続くベッツが右飛に倒