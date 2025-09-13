大相撲秋場所は14日に東京・両国国技館で初日を迎える。13日は土俵祭りなどが行われ、八角理事長（元横綱・北勝海）らが15日間の安全を祈願した。優勝額贈呈式には夏場所で4回目の優勝を果たした横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）、名古屋場所で初優勝を飾った幕内・琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）が出席。大の里は「また優勝できるように、横綱として初めて優勝できるようにしっかり頑張っていきたいと思う」と力を込めた。3度