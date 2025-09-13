Ëè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡£9·î15ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè121ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤ë¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤º¡£ »²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤ÎÌ¾±é¤¬¸÷¤Ã¤¿¡È20Ç¯¸å¤ÎºÇ½ªÌÌÀÜ¡É¡ÈÈ¯¸«¤Î¤¢¤ë¡É¥É¥é¥Þ¤òµá¤á¤Æ ³¨ËÜ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Âè120ÏÃ¡£ Âè121ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À¤¤Ë½Ð¤¿³¨ËÜ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Î¤Ö¡Ê