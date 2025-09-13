いよいよ10月13日のフィナーレが近づく大阪・関西万博。前回記事では、158の国・地域と7つの国際機関が参加している万博の海外パビリオンの魅力や壮大な大屋根リングなどご紹介しましたが、万博の面白さはそれだけではありません。今回の記事では、日本の技術とカルチャーが集結した国内パビリオンの中から、特に注目度の高い「ガンダムパビリオン」や「PASONA NATUREVERSE」、そして万博のテーマ「いのち」を8人のプロデューサー