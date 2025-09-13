日本時間9月12日の23時にスタートした「FIBAユーロバスケット2025」準決勝第1試合は、ドイツ代表がフィンランド代表を98－86で撃破し、決勝へと駒を進めた。 両チームはグループフェーズで対戦し、ドイツがフィンランドを91－61で一蹴。準決勝でフィンランドも気を吐いたが、33分24秒間にわたってドイツがリードを維持し、今大会を8戦無敗とした。 準決勝ではデニス