日本人ルーキーをチームメイトはどう見ているのか。トッテナムに所属するジェド・スペンスが、プレミアリーグを中継している『U-NEXT』のインタビューに対応。自身より４つ下の21歳で、今夏にチームの一員となった高井幸大について語った。日本代表としても存在感を示す高井は、川崎フロンターレからイングランドの強豪に加入。若くして華麗なるステップアップを果たしたものの、プレシーズン中に足底腱膜を負傷してしまった