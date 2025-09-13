11日に関東地方を襲った大雨で、東京・品川区の戸越銀座商店街などでは冠水が相次ぎました。近くの川が氾濫していなくても、甚大な被害を受ける可能性があります。都市型水害にはどんなリスクがあるのでしょうか？大雨の際に身を守る行動も考えます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「都市型水害…リスクと対策は？」をテーマに解説します。■品川区の床下・床上浸水の報告は33件忽滑谷こころアナウンサー「11日の大雨で、東