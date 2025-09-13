ヤマハ発動機販売は9月25日、フロント2輪のLMWモデル「TRICITY(トリシティ)155 ABS」および「TRICITY125 ABS」のスタイリングを刷新すると共に、コミューターとしての機能・利便性を充実させて発売する。2014年発売の初代「TRICITY125」以来、外観スタイリングの大幅刷新は初めてとなる。「TRICITY155 ABS」マットグレー○■"つながる"4.2インチTFTディスプレイなどコミューターとしての利便性を向上「TRICITY155 ABS」「TRICITY12