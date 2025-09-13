国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は、公式TOEIC L&R問題集シリーズの最新刊『公式TOEIC Listening & Reading 問題集12』(3,630円)を、10月19日「TOEICの日」に発売する。書籍版とアプリ版が同時に販売となるので、学習スタイルに合わせて選択できる。アプリ版(3,300円)はTOEIC公式教材アプリ内で購入可能。公式TOEIC Listening & Reading 問題集12○本番のテストに限りなく近い問題集同問題集には、「テスト2