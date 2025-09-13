東海地方は、13日の夜遅くにかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨になる所がある見込みで、気象台が土砂災害や河川の増水、氾濫などに注意・警戒を呼び掛けています。 【写真を見る】東海地方は13日夜遅くにかけ非常に激しい雨の恐れ土砂災害や河川の増水・氾濫などに注意・警戒を 12日は、三重県四日市市で1時間に123・5ミリの雨を観測するなど、県の北部を中心に猛烈な雨が降り、四日市市内では道路の冠水により車