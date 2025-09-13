BTSのリーダーRMが12日、30歳の誕生日を迎え、ファンにメッセージを送った。同日、自身のインスタグラムのストーリーズに数枚の写真を公開した。写真には、白いノースリーブを着て鏡の前で自撮りをしている姿。RMは「ありがとうございます。会いたいです、みなさん」というメッセージを付け、全世界のARMY（アーミー、公式ファン名）に感謝の気持ちを伝えた。またRMは同日、BTSの公式SNSアカウントで公開されたお祝いの写真なども