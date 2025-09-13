ニッポン放送の名物深夜番組「オールナイトニッポン」が13日、X（旧ツイッター）を更新。歌手矢沢永吉（75）がパーソナリティーを務める「矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD」の放送が決定したと発表した。「【緊急告知】『矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD』放送決定！矢沢永吉へのメッセージを募集中！メールテーマは『矢沢永吉に聞きたいこと』」と記述。続けて「放送日時や詳細は改めてご案内致します！」と補足した