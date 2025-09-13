レッドソックスは１２日（日本時間１３日）、本拠地ボストンでのヤンキース戦に１―４で敗戦。ワイルドカード争いでトップのヤンキースに１・５ゲーム差の２位とされた。「５番・ＤＨ」で先発出場した吉田は４打数無安打。遊失、二ゴロ、二ゴロ、三ゴロと快音を響かせられず、打率２割２分９厘まで降下した。相手先発右腕のヒルとは３度対戦。２回の第１打席はカウント０―１からの２球目、９５・５マイル（約１５３・７キロ）の