見上愛と上坂樹里がダブルヒロイン務める2026年前期放送の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）より、Aぇ! group・佐野晶哉の出演が発表された。佐野は連続テレビ小説初出演。【写真】爽やかなホワイトコーデのAぇ! group・佐野晶哉撮りおろしカット本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、